Подразделения Воздушных сил Украины ликвидировали иранские дроны-камикадзе.

Этой ночью украинские защитники уничтожили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом в своем Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил на юге страны", - говорится в сообщении.

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Атака на Белую Церковь дронами-камикадзе - важные новости

Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты атаковали Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки на объектах инфраструктуры возникли пожары, пострадал один человек.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал РФ тысячу своих дронов.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишил посла Ирана аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время россияне часто атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

Как заявила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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