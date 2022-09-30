Поражения в результате БПЛА иранского производства не критичны, но вызывают пожары.

Подразделения противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

Об этом начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире информационного телемарафона.

"Мы продолжаем изучение их тактики, но уже имеем и определенные результаты. В частности, если говорить о сбитии и достижении целей, то соотношение в два раза в пользу сбития. Это, несмотря на то, что по показателям они трудны для определения противовоздушной обороной, они достаточно низко летят, но достаточно громкие", - сказала она.

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По словам Гуменюк, звук дронов напоминает звуки мопедов или бензопил.

"За это их зовут "мопедами", они оповещают и можно на них реагировать. Они уже сбивались стрелковым и пулеметным оружием", - добавила она.

По словам Гуменюк, если говорить о целях, в которые они попадают – это, как правило, объекты инфраструктуры, админздания. Потому что 40 кг взрывчатого вещества, которые они несут, вызывают пожары.

"Они, как спичка, которая вбрасывается в определенный очаг для того, чтобы дальше разгонять пожар. Поражения от них не критические, но они вызывают пожары", - сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что россияне, как правило, направляют дроны-камикадзе не одиночно, а группами для того, чтобы выявлять средства противовоздушной обороны.

Иранские беспилотники

Как сообщал УНИАН, в середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД по поручению президента лишил посла Ирана аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время россияне ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

В частности, ночью сегодня, 30 сентября, враг атаковал Одесскую и Николаевскую дронами-камикадзе, два из них сбиты на подлете к Одессе.

Военный эксперт, полковник Петр Черник считает, что иранские дроны-камикадзе, которые массово начали использовать русские, не способны переломить ход войны.

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