В то же время Жданов отметил, что будет поставлять Иран эти ракеты России или нет – вопрос дискуссионный.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что защита Украины от ракет, которые Иран может передать России, "очень слабенькая".

Как он отметил в обзоре событий за 13 декабря 2022 года, проблема заключается в том, что количество противоракетных систем у украинской ПВО очень маленькое.

"Если бы этих комплексов дали хотя бы столько, сколько обещали. Потому что до конца года Германия обещала еще три комплекса IRIS-T, а их до сих пор не видим. Комплексы NASAMS – два мы получили, а еще четыре ждем зимой. Поэтому со средствами защиты от баллистических ракет очень туго", – подчеркнул он.

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В то же время Жданов отметил, что будет поставлять Иран эти ракеты России или нет – вопрос дискуссионный. По его мнению, все будет зависеть от того, чем Запад сможет давить на Иран.

"И от этого будет зависеть решение Ирана, передавать эти ракеты, или нет. Тегеран пытается оправдаться, что дальность уменьшит, но это все сказки. Передадут или не передадут, я бы оценил 50 на 50. Россия давит, Иран думает, Запад ищет способы воздействия", – подытожил эксперт.

Война в Украине: сотрудничество Ирана и РФ

Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе в войне против Украины. Враг использует "шахеды" для ударов по объектам критической инфраструктуры.

Недавно РФ снова начала атаковать Украину иранскими дронами после нескольких недель паузы. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что, во-первых, страна-агрессор просто могла получить новую партию беспилотников из Ирана. А во-вторых, РФ могла приостановить атаки дронами из-за погодных условий.

Кроме того, есть информация о том, что Россия может получить от Ирана ракеты. СМИ пишут, что Иран хочет ограничить дальность ракет, которые планирует передать России для использования в войне против Украины. Однако от самих поставок вооружения Москве Тегеран не откажется.

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