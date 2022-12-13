Не так давно Россия начала снова использовать иранские дроны для атак по нашей стране.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, зачем РФ снова начала бить по Украине иранскими дронами. Также эксперт рассказал, сможет ли страна-агрессор отнять все силы у ПВО нашей страны, если продолжит атаковать нас беспилотниками.

В интервью для "Главреда" Коваленко указал на два важных момента, которые поясняют, зачем РФ снова бьет по Украине дронами. Во-первых, страна-агрессор попросту могла получить новую партию беспилотников из Ирана. А во-вторых, РФ могла приостановить атаки дронами из-за погодных условий.

"Негативные коррективы (зимний период - УНИАН) для России, потому что эти дроны не высокотехнологичны, а очень примитивны (хоть и опасны мощной боевой частью). И поэтому именно в зимний период были опасения относительно того, что их двигатель может не работать при низких температурах. Мы уже видели первые дроны, которые использовались для ударов по Украине. Было известно, что в них используется инерционная навигационная система (ИНС). Это не добавляло им высокой точности, но в них было ограниченное расстояние использования. Русские их модернизировали, установили блоки ГЛОНАСС, а это какая-никакая спутниковая связь, что значительно увеличило точность и эффективность использования "Shahed-136". Не исключаю и того, что Россия модернизировала эти дроны, чтобы их можно было использовать в зимний период", - отметил Коваленко.

Видео дня

Эксперт также указал на то, что силы ПВО Украины сбивают почти все дроны. У нас есть эффективные алгоритмы, которые позволяют бороться с беспилотниками. А потому, утверждает Коваленко, большой угрозы, как в первые дни, уже нет.

"Смогут ли они летать зимой - может и так, но это никоим образом не меняет возможности наших комплексов ПВО уничтожать эти БПЛА", - добавил эксперт.

А вот сможет ли РФ истощить силы ПВО атаками дронов, зависит о того, сколько беспилотников есть у страны-агрессора и у Ирана. По словам Коваленко, они могут производить "некритическое" количество БПЛА.

"К тому же, наше ПВО, в первую очередь, использует комплексы малой и средней дальности действия, поэтому это не будет истощением до того уровня, чтобы мы не смогли сбивать крылатые ракеты", - резюмировал эксперт.

Атака иранскими дронами

Ранее УНИАН уже сообщал, что 10 декабря впервые за три недели российские дроны-камикадзе атаковали энергообъекты в Одесской области. После этого в ВСУ рассказали, откуда россияне запускали свои дроны в последние разы.

Российские оккупанты начали запускать иранские дроны-камикадзе Shahed с восточной части побережья Азовского моря.

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