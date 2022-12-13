Иран продолжает отрицать факты поставок оружия в РФ.

Украина предупредила Иран о том, что последствия поддержки Российской Федерации в войне будут намного масштабнее, чем выгода от сотрудничества с РФ.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН.

"Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана по поставкам оружия России", - заявил спикер.

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Как отметил Николенко, во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме. "Имеем сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами", - подчеркнул Николенко.

"Как бы не продолжали изощряться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут намного масштабнее, чем потенциальная выгода от сотрудничества с Россией", - заявил спикер.

Помощь России со стороны Ирана: что известно

В августе стало известно, что Иран продал России партию своих дронов-камикадзе.

Применение их Россией привело к гибели десятков людей в украинских городах, в частности, и в Киеве, а также к уничтожению энергетических объектов.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала в Иране еще более 2 тыс. таких дронов.

Также СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

9 декабря в британской разведке проинформировали, что Россия предположительно получила новую партию беспилотных летательных аппаратов иранского производства.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия стремится получить баллистические ракеты от Ирана любым способом для пополнения использованных запасов.