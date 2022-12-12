При этом международное давление не удержало Иран от планов передать ракеты России.

Иран хочет ограничить дальность ракет, которые планирует передать России для использования в войне против Украины. Однако от самих поставок вооружения Москве Тегеран не откажется.

Как сообщили изданию Axios четыре высокопоставленных израильских чиновника, ссылаясь на отчеты разведки, на такой шаг Иран может пойти, опасаясь реакции со стороны международного сообщества.

Четыре израильских официальных лица заявили журналистам, что международное давление не удержало Иран от планов передать ракеты России. Тегеран намерен осуществить эти поставки в ближайшее время.

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В то же время, чтобы не нарушить резолюцию Совета Безопасности и уменьшить международный резонанс, Иран планирует передать России только ракеты с дальностью менее 300 километров. Другие же ракеты могут модифицировать, чтобы они не выходили за рамки резолюции. В частности, речь идет о ракетном комплексе "Fateh-110", радиус действия которого составляет 300 километров.

Израильские источники подчеркнули, что в Иране сначала рассматривали возможность предоставления России ракеты "Zolfaghar" дальностью 700 километров, но больше об этом не думают.

В то же время Министерство иностранных дел Ирана и спикер представителя Ирана в ООН не предоставили комментарии по запросам издания.

Военная помощь Ирану России

Иран поставил России десятки дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по объектам критической инфраструктуры. При этом в применении этих беспилотников было определенное затишье.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, вероятнее всего, модернизировала иранские дроны, которые после трех недель "паузы" снова начала применять по украинской энергосистеме. Российские оккупанты модернизировали эти БПЛА для более прохладной погоды.

В британской разведке отметили, что Российская Федерация в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет. В отчете Минобороны Великобритании также сказано, что Иран стал одним из главных военных союзников России после ее вторжения в Украину.

Кроме того, Европейский Союз предостерегает Иран не поставлять в Россию баллистические ракеты малого радиуса действия, которые в итоге будут использоваться в агрессивной войне против Украины.

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