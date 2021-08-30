Точная дата пока неизвестна.

Генеральная прокуратура Украины обратилась к СБУ с просьбой рассекретить 46 документов по Иловайской трагедии.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире выпуска программы "Право на власть" на 1+1.

По ее словам, известно о 70 засекреченных томах по этому делу.

"Мы обратились инициировано в Службу безопасности Украины о том, чтобы рассекретили 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, донесения, информационные бюллетени и т.д." - заявила она.

Читайте такжеЗеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим военнымВенедиктова отметила, что рассекречивать документы должен Генеральный штаб. Она не сообщила, когда именно это произойдет.

Иловайская трагедия

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Автор: Людмила Жерновская