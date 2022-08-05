В сети призывают к максимальной бдительности по всему Гомельскому району.

Сегодня, 5 августа, в районе 20:26 в Гомеле приземлился тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-76604, который прилетел из Пскова (РФ). В сети сообщают, что самолет мог привезти в Беларусь новую партию ракет для ЗРК С-300/400.

Об этом сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн.

"Через 1,5 часа, недалеко от аэропорта Гомеля, в районе агрогородка Красное (Гомельский район), были замечены два трала, которые перевозили ракеты для ЗРК С-300/400. Тралы в сопровождении ГАИ и ЗИЛа ВС РФ с опознавательным знаком "V" повернули с улицы Гомельской на трассу М5 в направлении Минска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тралы могут направляються совсем не в Минск, так как это дорога далее пересекает трассу М8, по которой прямой маршрут на аэродром "Зябровка", где сосредоточен воинский контингент ВС РФ.

"Кроме того, дополнительным подтверждением, что тралы ехали именно из аэропорта является то, что сегодня в районе 15:30 был зафиксирован их проезд по Гомелю в сторону аэропорта. Пустыми они ехали по ул. Федюнинского, которая напрямую ведёт в аэропорт "Гомель". Вместе с ними передвигался и кран, который может использоваться для разгрузки/загрузки груза на машины", - сообщают в сети.

Также сообщается, что в районе 22:45 Ил-76 ВКС РФ (RA-76604) улетел из Аэропорта "Гомель" в Псков (РФ).

"Поэтому в данный момент необходима максимальная бдительность по всему Гомельскому району, в частности по трассам М5, М8, М10 и территории вокруг аэродрома "Зябровка"", - отмечают в Telegram-канале.

Напомним, на Волыни готовятся к возможному вторжению из Беларуси и составили план эвакуации населения.

Вас также могут заинтересовать новости: