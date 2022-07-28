Всего в промежутке вемени с 05:23 до 06:29 с аэродрома было запущено около 25 ракет.

На фотографии попали утренние запуски ракет с аэродрома Зябровка, который находится в Гомельской области Беларуси.

Снимки обнародовал Телеграм-канал Беларускі Гаюн.

"Всего с 05:23 до 06:29 запущено около 25 ракет. Поступали сообщения, что взрывы были в Киевской и Черниговской областях. Если предположить, что все запуски были из ОТРК "Искандер", то на аэродроме должно находиться не менее 6 таких комплексов. Для этого нужны либо качественные детальные спутниковые снимки (уровня компании MAXAR), либо данные людей с земли, которые могли наблюдать перемещение российских дивизионов по дорогам Беларуси", - указанов сообщении.

Издание напомнило, что на этом аэродроме со сих пор находятся до 10-ти единиц зенитных ракетных комплексов С-300/400 и, предположительно, минимум 2 оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер".

Касательно вопроса про возможное наступление белорусских сил на Украину "наша мониторинговая группа все так же не видит таких предпосылок в ближайшем обозримом будущем, как и ранее".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром по территории Черниговской области зафиксировано 10 вражеских прилетов. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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