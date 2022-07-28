Очередной русский танк сделал жест доброй воли после встречи с нашими защитниками.

Вооруженные Силы Украины уничтожили новейший танк российских захватчиков Т-80БВ под Изюмом на Харьковщине.

О ликвидации вражеской техники сообщил волонтер Роман Доник, который и поделился кадрами с горящим металлоломом.

Решетки для гриля на российских танках мы уже видели. Но 93 ОМБр, под Изюмом совершенствует способы обработки кафиров. Новинка сезона. Только у Холодноярцев. Два сопла по цене одного. Гриль турбо. Или это уже не гриль? Барбикю? – шутя подписал видео волонтер.

Отмечается, что в очередной раз эффектно отработали артиллеристы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые на днях уничтожили почти десяток танков оккупантов, проривающихся на Харьковщине.

Украине под силу переломить ход войны

Об этом говорится в сегодняшнем материале The Washington Post. Журналисты, ссылаясь на данные военных, констатируют, что ВС РФ не добились значительных территориальных успехов с момента захвата Лисичанска.

Эксперты констатируют, что России вскоре придется признать, что она неспособна захватить весь Донбасс. В то же время у украинской армии есть шанс перехватить инициативу благодаря более совершенной артиллерии, в частности американским "Химарсам".

Напомним, утром Генштаб ВСУ сообщал об успешном отражении штурма врага возле Белогоровки Херсонской области.

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