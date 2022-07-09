На новых агитационных материалах разместили фото предателей Херсонщины.

В Херсоне партизаны продолжают распространять агитационные материалы на улицах города.

Об этом сообщает сайт Сил спецопераций "Спротив".

На этот раз через расклеенные по городу листовки коллаборантов и предателей предупредили об "опасности украинских ночей".

"Украинская ночь наступит, рашистов похоронит", - говорится в листовках.

Как отметили в "Спротив", такие листовки "очень хорошо усиливают эмоциональный стресс коллаборантов после того, как некоторые их коллеги уже прекратили свое существование".

На новых агитационных материалах разместили фото 6 человек, в частности, экс-нардепа партии "Слуга народа" Алексея Ковалева, экс-мэра Херсона Владимир Сальдо, которого захватчики назначили главой российской оккупационной администрации, предателя Владимира Липандина, возглавившего "полицию".

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Одновременно оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россиян планируют 11 сентября.

29 июня Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о старте подготовки к "референдуму о присоединении к России". Точную дату предатель не назвал. Он убежден, что Херсонская область примет решение стать частью России.

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