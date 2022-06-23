Россияне попытаются легитимизировать свои преступные действия.

Российские захватчики определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. На захваченные территории массово привозят российских чиновников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты намерены провести так называемые "референдума" в "единый день голосования" 11 сентября, когда должны состояться выборы депутатов и губернаторов в России. В этот же период россияне хотят запустить работу "Промсвязьбанка".

Кроме того, оккупанты массово привозят на временно захваченные территории Украины чиновников из России, которых меняют через месяц на новых.

В то же время местное население продолжает сопротивляться оккупации. В частности, в оккупированных администрациях нет рабочих.

"Референдумы" на временно оккупированных территориях Украины - что известно

Коллаборантка Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.

В Офисе президента Украины тем временем отметили, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" абсолютно никчемные.

8 июня с заявлением о проведении псевдореферендума на временно оккупированной части Запорожской области выступил так называемый "представитель администрации региона", коллаборационист Владимир Рогов

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия, вероятно, не будет проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

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