Генпрокурор накануне подписала Алексею Ковалеву сообщение о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Подозреваемый в госизмене народный депутат Алексей Ковалев организовывал вывоз соли и зерна из Херсона в России.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook.

Она напомнила, что вчера подписала подозрение Ковалеву.

"В начале оккупации он поехал на Херсонщину якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть свидетельства, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ",- отметила генпрокурор.

По ее словам, "консерва" открылась его ФБ - постом с захватом планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель РФ и настоянием, что "Россия навсегда". Венедиктова отметила, что собственно этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационному органе на псевдодолжности "заместителя председателя правительства Херсонской области", которую он занял.

Генпрокурор добавила, что народный депутат пополнил уже достаточно "широкие ряды" тех, кого украинские правоохранительные органы привлекают к ответственности за предательство, пособничество агрессору и коллаборационную деятельность в оккупированных регионах, среди которых – депутаты разных уровней, бывшие должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранители и рядовые граждане.

"Служат врагам они по-разному. Кто-то "сдает" украинских патриотов, активистов, правоохранителей и участников боевых действий, кто принимает участие в их "зачистках", кто-то помогает размещать военную технику РФ, кто-то меняет флаги на органах власти, кто-то поставляет оккупантов горючим и продовольствием, много кто удовлетворяет свои властные амбиции", - отметила Венедиктова.

По ее словам, среди самых активных – фейковый "губернатор" Херсонщины Владимир Сальдо.

Как сообщал УНИАН, в апреле против Ковалева было открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. По данным следствия, подконтрольные ему предприятия поставляли пищевые продукты в Крыму с последующей реализацией на территории РФ, а также завозили на Херсонщину горюче-смазочные материалы с полуострова.

3 апреля стало известно об исключении Ковалева из фракции "Слуга народа". Ковалев был избран в парламент в избирательном округе №186 (Херсонская область) как выдвиженец "СН".

6 июля генпрокурор подписала Ковалеву сообщение о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

По данным следствия, депутат публично поддерживал оккупантов. Также он обеспечивал размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольном ему санатория в городе Голая Пристань.

4 июля стало известно, что Ковалев стал "заместителем председателя" так называемого "правительства", созданного оккупантами в Херсонской области, и отвечает за сельское хозяйство.

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