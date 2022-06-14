Информацию о подрыве авто с Сальдо распространил экс-нардеп Андрей Немировский.

Херсонский коллаборант-гауляйтер Владимир Сальдо опроверг информацию о своем сегодняшнем ранении в результате подрыва служебного авто.

Сальдо записал отдельное видео в салоне автомобиля.

"Только что мне сообщили, что один из Telegram-каналов сообщил, что мой автомобиль взорван возле ОГА и я уже еду прямо в реанимацию. Посмотрите на меня: я хочу сказать, что занимаюсь совершенно другим", - ответил Сальдо.

Что предшествовало

Информацию о подрыве служебного авто предателя Сальдо в Facebook распространил бывший нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Андрей Немировский.

В результате взрывов Сальдо был ранен, его отправили в больницу, уточнил экс-нардеп.

Справка УНИАН. Владимир Сальдо - назначенный оккупантами "глава Херсонской области". Бывший мэр Херсона (2002-2012 гг) и экс-нардеп от "Партии регионов" (2012-2014 гг).

В марте 2022 года вышел на митинг в поддержку российской агрессии против Украины, а затем принял участие в создании так называемого "Комитета спасения мира и порядка".

После прихода россиян Сальдо перешел на сторону оккупантов и одним из первых получил паспорт РФ.

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