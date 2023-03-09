Штрумовые подразделения будут привлекать к боевым действиям только после прохождения соответствующей подготовки.

Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые готовятся в составе НГУ, будут проходить соответствующую подготовку в течение 2-4 месяцев. Только после этого эти подразделения будут привлечены к боевым действиям.

"Когда пройдет полный этап подготовки и боевое слаживание ротно-батальонного уровня, речь может идти о привлечении их к выполнению задач на поле боя. Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад – на каком направлении, в каком объеме. Сейчас речь идет об их полном комплектовании и качественной подготовке, она продлится 2-4 месяца", – приводят слова Музычука в эфире проекта Радио Свобода – Радио Донбасс.Реалии на странице НГУ в Facebook.

По словам спикера Нацгвардии, всего таких бригад в МВД формируют восемь. Шесть из них будут работать в составе НГУ. В штрумовые бригады НГУ уже зачислено почти 1000 кандидатов, которые подали такую заявку и прошли необходимые этапы отбора.

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"Гвардия наступления": что известно

В феврале 2023 года в Украине объявили о формировании "Гвардии наступления". Всего создают восемь штурмовых бригад. К Нацгвардии можно присоединиться в бригады "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" и легендарный "Азов". В Госпогранслужбе ждут желающих присоединиться к бригаде "Сталевий кордон", в Нацполиции – к бригаде "Лють".

В первый день в ряды "Гвардии наступления" записались тысячи людей. По состоянию на 10 февраля в штурмовые бригады НГУ подали заявки более 10 тыс. кандидатов.

В марте глава МВД Игорь Клименко сообщил, что имена людей, присоединившихся к "Гвардии наступления", засекретят. По его словам, уже есть 23 тысячи заявок. При этом, иностранцев в эти штурмовые бригады пока не принимают.

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