К "Гвардии наступления" смогут присоединиться также иностранные граждане.

На зачисление в штурмовые бригады "Гвардия наступления" Национальной гвардии Украины на сегодня подали заявки более 10 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил командир 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Артем Иллюхин. По его словам, сейчас штурмовые бригады в процессе формирования, они призваны решать особые задачи. "На данный момент более 10 тыс. подали заявки по разным каналам связи", - сказал он.

Иллюхин напомнил, что заявки подают через официальный сайт Нацгвардии и горячую линию, ЦПАУ, военкоматы.

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"Активно комплектуемся из военкоматов. Проходит некоторый отбор и люди после этого попадают в бригаду", - рассказал Ильюхин.

По его словам, для зачисления в штурмовые бригады отдается предпочтение людям в среднем возрасте 30-35 лет.

"Но есть люди и младшего, и старшего возраста. Люди 40-45 лет "плюс" – мы уже отбираем, если это специалист какого-то отдельного дела, например, уже прошел службу и подготовку, если это наводчик - оператор боевой машины пехоты или механик-водитель БТР, или механик-водитель танка, или специалист, который разбирается в радиоэлектронной борьбе, радиоэлектронной разведке. То есть применяется индивидуальный подход", - пояснил командир.

Иллюхин подчеркнул, что не все по состоянию здоровья смогут выполнять задачи штурмовых бригад, поскольку это наступательные действия, постоянно меняются локации. "Поэтому будущий военнослужащий должен понимать, что он должен переносить некоторые обременения военной службы – марш-броски, может померзнуть, или пожариться на солнце несколько часов подряд, не поесть, то есть быть в автономном варианте до трех суток", - рассказал он.

Спикер отметил, что штат бригад сформирован по стандартам стран-партнеров НАТО.

По информации Ильюхина, к "Гвардии наступления" смогут присоединиться также иностранные граждане. "Есть уже указ президента и наработанная система набора иностранцев для военной службы. Сначала это работало в иностранном легионе, который подчинен непосредственно Вооруженным силам Украины. Сейчас идет наработка положения для возможности привлечения иностранцев в подразделения НГУ", - сказал он.

По словам командира, уже есть заявки от иностранных граждан. "В частности, от людей из других стран, которые уже работали с нами. Это люди, которые по контракту в иностранном легионе выполняли задания под руководством командира батальонно-тактической группы НГУ. Также уже демобилизованные военнослужащие британской армии, австралийцы, канадцы, которые были с нами в работе. А также военнослужащие из США ждут, когда уже можно будет именно в Нацгвардию записаться", - рассказал Иллюхин.

Формирование штурмовых бригад: детали

В Украине в феврале началось формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления".

3 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко сообщил о названиях восьми штурмовых бригад "Гвардии наступления", которые начали формироваться Министерством внутренних дел.

Штурмовые бригады Национальной гвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Нацгвардия приглашает добровольцев в бригады "Ураган, "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов".

В Госпогранслужбе добровольцев ждут в бригаде "Стальной кордон", в Нацполиции - в бригаде "Лють".

Основу новых бригад составили военнослужащие и полицейские, которые имеют значительный боевой опыт и героически проявили себя на передовой.

Доукомплектование бригад происходит исключительно из числа добровольцев. Вступить в эти бригады можно или онлайн на storm.mvs.gov.ua или же в определенных ЦПАУ.

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