В бригаду вошли добровольцы, прошедшие специальный отбор.

Уже начались тренировки штурмовой бригады "Лють", которая входит в "гвардию наступления", сообщила Национальная полиция Украины.

"Добровольцы, прошедшие отбор в штурмовую бригаду "Лють", уже начали тренировки. Совсем скоро каждый из них будет готов идти в наступление и выгонять российских оккупантов", - отметили в Нацполиции.

Также было опубликовано видео с учений штурмовиков.

Видео дня

Ранее стало известно, что начала обучение бригада "Буревій" - проводили упражнения с весом собственного тела, со стрелковым оружием и снаряжением, преодоление полосы препятствий. Бригада "Спартан" также проводит учения в Харьковской области.

Гвардия наступления гвардия - что известно о штурмовых бригадах

В Украине в феврале началось формирование штурмовых бригад в составе "Гвардии наступления", всего их будет восемь.

Так, Нацгвардия приглашает добровольцев в бригады "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов".

В Госпогранслужбе добровольцев ждут в бригаде "Сталевий кордон", в Нацполиции - в штурмовой бригаде "Лють".

Штурмовые бригады Национальной гвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Основу новых бригад составили военнослужащие и полицейские, которые имеют значительный боевой опыт и героически проявили себя на передовой.

Доукомплектование бригад происходит исключительно из добровольцев. Присоединиться к этим штурмовым бригадам можно или онлайн на storm.mvs.gov.ua, или в определенных ЦПАУ.

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