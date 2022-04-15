Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" (Армата).

В России останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

С начала войны с финансовыми проблемами столкнулся российский "Уралвогонзавод" в Нижнем Тагиле.

Завод производит бронетехнику, в первую очередь – основной танк Российской Федерации Т-72.

"Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен на материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники", - комментируют в разведке.

Несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение", РФ не способна самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продолжения поставок импортных комплектующих.

Сейчас завод вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам.

Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" (Армата).

Созданный "оперативный штаб" основным направлением работы определил ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники, делятся в ГУР.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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