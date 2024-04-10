Поиск агентов происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием Советского Союза, отметили в ГУР МО.

Федеральная служба безопасности РФ в Канаде пытается найти иностранцев, которые поддерживают контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием СССР. В ГУР проинформировали, что свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности, через русскоязычные средства массовой информации в Канаде.

"Например, в марте 2024 года соответствующее обращение ФСБ распространили в виде листовки-приложения к печатному изданию "Наша Канада" - это газета, которую бесплатно распространяют в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города Торонто. Интересно, что указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть только прикрытием и способом отвлечения внимания местных структур безопасности", - говорится в сообщении разведки.

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Как сообщал УНИАН, в течение 2023 года СБУ ликвидировала 47 агентурных сетей, работавших против национальной безопасности Украины. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в состав таких групп входили предатели разного "калибра", среди которых были и нардепы, и представители Сил обороны.

Недавно в Киеве и в Одессе задержали двух агентов ФСБ РФ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах. В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, которые обеспечивают охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ.

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