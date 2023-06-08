По ее словам, Украина осознавала "вероятное развитие таких событий".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечает, что вред позициям украинских войск вследствие подтопления из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции - минимальная.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, насколько это подтопление навредило украинским военным, Гуменюк отметила: "Мы осознавали вероятное развитие таких событий".

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Она добавила, что сейчас Силы обороны приобщены, в том числе и к спасательным операциям и к помощи с эвакуацией людей.

"Фактически наши позиции не пострадали. Потому что мы понимали, как будет разливаться Днепр. Поэтому, учитывая, что правый берег выше левого, вред нашим позициям - минимальный", - сказала Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС - основное

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов были подтоплены.

7 июня Гуменюк отметила, что на левом берегу Херсонской области враг оттянул свои подразделения на 5-15 км, в зависимости от разлива воды. Это усложнило возможность противника терроризировать правобережную Херсонщину из минометов, однако пока не повлияло на обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и удары авиабомбами.

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