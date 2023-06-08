Днепр ниже Запорожья не будет судоходным еще долгое время.

Последствия для будущего восстановления судоходства в результате российского теракта на Каховской ГЭС будут катастрофическими - в частности, ниже Запорожья Днепр на длительное время не будет судоходным. Об этом сообщил глава администрации судоходства Евгений Игнатенко.

По его словам, из-за резкого подтопления территорий разрушена и выведена из строя инфраструктура портов и терминалов в Херсонской области, есть много затонувших судов. Кроме того, поступают сообщения о попадании в воду значительного количества масла, а также неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Он отметил, что Днепр является основной артерией речного судоходства, а Каховский шлюз был крайним Днепровским шлюзом, выпускавшим все суда в сторону открытого моря:

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"Фактически нам перекрыли ворота для украинского экспорта".

В то же время он отметил, что проблемы есть и выше по течению.

"Уровень воды в Каховском водохранилище падает на 10 см каждый час. Допустимый уровень на нижнем бьефе Запорожского шлюза - 14 м, сегодня на утро фиксировали 16 м. Поэтому при условии падения уровня ниже этой отметки мы не сможем проводить шлюзования в Запорожье", - отметил он.

По его словам, администрация судоходства активно работает с судовладельцами, чьи суда сейчас находятся в акватории Каховского водохранилища, а это около 50 судов, для обеспечения их беспрепятственной передислокации с мест базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз.

"За Днепрогэсом река Днепр останется судоходной. Ниже - еще длительное время нет. После падения уровня воды суда там окажутся на мели, а это может грозить разливом горюче-смазочных материалов", - отметил Игнатенко.

Подрыв Каховской ГЭС - какая ситуация сейчас

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадали десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон.

Каховское водохранилище сейчас стремительно милеет, и плотина продолжает разрушаться

Из-за из-за критического падения уровня воды остановлена работа двух крупнейших водоканалов Никопольского района.

А вот в Николаеве уровень воды растет и уже приближается до критической отметки - до нее осталось 6 см.

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