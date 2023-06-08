Аналитики предполагают, что РФ взорвала дамбу из-за страха, что ВСУ форсируют Днепр.

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС разрушены многие укрепления первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра.

Об этом заявляют в Институте изучения войны (ISW). По словам аналитиков, разрушение плотины Каховской ГЭС значительно меняет географию и топографию Херсонского участка фронта. Затопление серьезно нарушает подготовленные российские оборонительные позиции на восточном берегу Днепра, в частности позиции на первой линии в Голой Пристани и Алешках.

"Разрушение дамбы Каховской ГЭС влияет на российские военные позиции на восточном берегу Днепра. Наводнение разрушило многие российские полевые укрепления первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак. Быстрое наводнение, вероятно, вынудило российский личный состав и военную технику отступить с основных точек концентрации российских войск в Алешках и Голой Пристани. Ранее российские войска использовали эти позиции для обстрела города Херсон и других населенных пунктов на правом берегу Днепра", - отмечают аналитики.

Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья, а подразделения россиян поспешно отошли на 5-15 км от зон затопления. Следовательно, россияне теперь не могут осуществлять артобстрелы.

Тем временем россияне игнорируют тот факт, что потеряли свою линию обороны, акцентируя на том, что ВСУ теперь труднее форсировать Днепр. В ISW отмечают, что не дают никаких оценок, пытались ли украинские силы пересечь Днепр или с какой целью они могли это сделать.

"Но явное беспокойство в российском военном информационном пространстве свидетельствует о том, что страх перед такой переправой и убеждение, что она уже происходила или была неизбежной, присутствовал в сознании россиян, которые внимательно следили за войной, незадолго до того, как дамба была разрушена", – говорится в отчете института.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года российские военные взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта пострадали десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон. В городе Голая Пристань оккупанты выгоняют жителей двухэтажных домов и заселяются сами. Ситуация в населенном пункте Казачьи Лагери еще хуже. Люди оказались в ловушке, потому что захватчики заблокировали все маршруты эвакуации.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован недостаточной реакцией таких международных организаций, как ООН и Красный Крест на положение, в котором оказались украинцы из-за подрыва Каховской ГЭС. По его словам, люди с крыш своих подтопленных домов могут наблюдать утопленников.

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