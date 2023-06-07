Это усложнило возможность врага терроризировать правобережную Херсонщину из минометов.

На левом берегу Херсонщины российские оккупанты оттянули свои подразделения на 5-15 км в зависимости от разлива воды. Это затруднило возможность врага терроризировать правобережную Херсонщину из минометов, однако пока не повлияло на обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и удары авиабомбами.

Как сообщила в эфире информационного телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, сейчас ситуация на Херсонщине осложнена.

По ее словам, даже в этих условиях враг продолжает обстреливать правый берег и терроризировать мирное население в ходе гуманитарной эвакуации.

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"Отслеживая ситуацию с поведением врага на левом берегу, может констатировать, что они оттягивают свои подразделения, начали они это движение за несколько дней до этого теракта и мы осознавали, что они готовятся", - сказала Гуменюк.

Так, россияне отошли на расстоянии от 5 до 15 км от своих предыдущих позиций в зависимости от разлива воды.

Пресс-секретарь сил обороны юга уточнила, что сейчас возможность оккупантов терроризировать правобережную Херсонщину из минометов затруднена из-за увеличения расстояния, однако это пока не повлияло на обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и удары авиабомбами.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские террористы совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Из-за подрыва произошло значительное высвобождение воды, которая затопила десятки окрестных населенных пунктов и территорий на десятки километров вокруг. Большая часть затопленных территорий сейчас находится под оккупацией российских захватчиков. Оккупанты не оказывают украинцам на захваченных территориях никакой помощи и не проводят эвакуацию населения из подтопленных сел и поселков.

По состоянию на вечер 6 июня самая сложная ситуация, по сообщениям властей, была в Корабельном районе Херсона.

В тот же день правительство провело сразу два заседания, выделив 120 миллионов гривен для обеспечения жителей Николаева питьевой водой, 1,5 млрд гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов для обеспечения Кривого Рога, Никополя и марганца питьевой водой, а также - почти 846 млн грн на обеспечение питьевой водой Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

В то же время, в Минагрополитики заявили об ужасных последствиях, которые может повлечь уничтожение Каховской ГЭС. В частности, речь идет о том, что поля на юге Украины могут превратиться в пустыни из-за того, что из водохранилища питались системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, из-за этого большое количество морских и пресноводных рыб могут погибнуть, говорят специалисты.

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