Российский зенитный дрон сбил украинский воздушный шар на высоте 8 км: Флэш показал видео

Он отметил, что публично рассказывать о нашей деятельности в сфере воздушных шаров и аэростатов в целом нельзя.

Зенитный дрон российских оккупантов сбил украинский воздушный шар на высоте около 8 километров. Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей (Флэш) Бескрестнов, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, который также опубликовал соответствующее видео.

Он отметил, что не имеет права публично рассказывать о нашей деятельности в сфере воздушных шаров и аэростатов, но "отзывы часто поступают от самого противника".

"Вот интересное видео, на котором наш воздушный шар сбивает зенитный дрон РФ на высоте около 8 километров. Я когда-то поднимался на дроне на 5 км. Здесь ещё выше", – написал Флэш.

Советник президента добавил:

"К нашему счастью, почти все ветры дуют от нас в сторону РФ. Иначе они бы нас измучили шарами".

Проблема вражеских ретрансляторов

Как сообщал УНИАН, ранее Флэш показал, как могут выглядеть mesh-ретрансляторы, с помощью которых "шахиды" российских захватчиков получают связь во время полета над Украиной. По его словам, самое опасное здесь – очень компактные размеры этих устройств, из-за чего их очень сложно обнаружить.

Впоследствии полковник Юрий Черевашенко, заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, подчеркнул, что Беларусь с помощью ретрансляторов помогает вражеским дронам добираться до западных областей Украины. Он также отметил, что ретрансляторы в Беларуси работают с определённой периодичностью.

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