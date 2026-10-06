Рубио сделал заявление о вступлении Украины в НАТО и объяснил, чего на самом деле хотят США

США сосредоточены исключительно на том, чтобы положить конец конфликту, отметил госсекретарь.

Вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается, а Соединенные Штаты Америки сосредоточены исключительно на завершении войны. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита в Исландию.

На вопрос журналиста о его позиции по поводу вступления Украины в НАТО Рубио ответил, что однозначного ответа "да" или "нет" нет, кроме того, что "на данный момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

"Поскольку, очевидно, для этого необходимо достичь консенсуса, а затем - единогласного решения. Сейчас, когда речь идет об Украине, мы сосредоточены исключительно на том, чтобы положить конец этому конфликту, если это возможно. И прискорбно, сколько жизней уже потеряно", - отметил Рубио.

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Он подчеркнул: если есть роль, которую США могут сыграть, чтобы положить конец войне, то они хотят "сыграть эту конструктивную роль".

"Мы, разумеется, следим за тенденциями и видим, что сейчас всё идёт не в этом направлении", - добавил госсекретарь США.

Вступление Украины в США

Как сообщал УНИАН, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Украина никогда не присоединится к НАТО. По его словам, одним из препятствий на этом пути является нынешняя модель функционирования организации, которая, по его мнению, не соответствует реалиям современной войны.

Начальник Генерального штаба Чешской армии генерал Карел Рехка заявлял, что Украина должна вступить в НАТО, ведь, по его словам, она "не просто потребитель услуг безопасности, она также и поставщик услуг безопасности".

В конце 2025 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявлял, что в НАТО нет консенсуса по вопросу членства Украины.

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