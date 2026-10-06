Подержанные PlayStation 5 Pro стоят дороже новых консолей – из-за нового взлома

Покупателю предлагают заплатить 1400 долларов за цифровую версию без дисковода и $1500 за версию с дисководом.

Крупнейшая американская сеть GameStop подняла стоимость поддержанных PS5 Pro до $1400 за цифровую версию без дисковода и $1500 за версию с дисководом. Таким образом б/ушная консоль теперь стоят дороже новой, пишет Polygon.

Для сравнения: рекомендованная розничная цена новой PS5 Pro составляет $900 (~40 000 грн). Торговая сеть будет просит за подержанные экземпляры на $600 больше (прирост составляет более 67%). При этом новые PS5 Pro сейчас практически невозможно найти в наличии.

Столь необычный рост цен может быть связан не только с дефицитом PS5 Pro перед выходом GTA 6, но и с повышенным интересом со стороны энтузиастов и пользователей, занимающихся взломом консолей. Недавно стало известно об эксплойте Relapse, который позволил обойти защиту PS5 за пару минут.

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Sony оперативно закрыла брешь в новой версии прошивки 14.10, поэтому для запуска джейлбрейка теперь потребуется консоль со старой версией прошивки – от 7.00 до 13.60 включительно. Отсюда, по всей видимости, и огромный спрос на б/у консоли на вторичном рынке.

Дополнительный интерес к теме появился после выхода новой ревизии PS5 Slim. Sony переработала конструкцию консоли, в частности упростив доступ к батарейке CMOS. Теперь для ее замены не требуется разборка материнской платы. Похожим образом устроено железо PS5 Pro.

Кроме того, пользователи обнаружили, что обновленная ревизия PS5 Slim поставляется с прошивкой 13.20 на борту. Это означает, что приставку можно прошить при помощи джейлбрейка Relapse Exploit.

Напомним, в апреле 2026 года Sony взвинтила цены на актуальную линейку консолей PlayStation по всему миру. Например, в Европе цены на PS5 и PS5 Pro вырасли сразу на 100 евро, а PS Portal прибавил в цене 30 евро.

Эксперты призывают геймеров не покупать PS5 Pro и дождаться выхода PlayStation 6. Консоль нового поколения уже не за горами, а ее цена может оказаться ниже, чем у нынешней флагманской модели.

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