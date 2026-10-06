В Украине переписали цены на землю: сколько стоит гектар

Несмотря на незначительное снижение цен в сентябре, стоимость паев "кусается".

Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине по итогам сентября подешевел с 80 326 до 79 728 гривень. Несмотря на незначительный откат, средние цены на землю уже третий месяц держатся на уровне 78–80 тыс. грн, свидетельствует статистика Опендатабот.

Тенденция к общему сокращению площадей проданных участков, которая продолжалась с марта, впервые сменилась на рост. Так, в августе было продано всего 15 122 га, а в сентябре – уже 17 347 га. В пиковом марте показатель достигал 24 105 га проданной земли.

По состоянию на 6 октября ТОП-5 регионов с самыми дорогими паями в сентябре – это традиционно западные и столичный регионы:

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Львовская область – 223 029 грн за гектар;

Ивано-Франковская область – 210 105 грн;

Закарпатская область – 140 230 грн;

Киевская область – 133 020 грн;

Тернопольская область – 112 725 грн.

Что касается областей, где земля стоила в сентябре дешевле всего, то это юг и восток Украины, где ситуация с безопасностью самая плохая (Киев не учтён):

Запорожская область – 30 039 грн;

Херсонская область – 32 252 грн;

Донецкая область – 39 000 грн.

Рынок земли в Украине – последние новости

В конце весны средняя цена гектара земли в Украине составляла 74 528 гривень. Пятерка регионов с самыми дорогими паями выглядела так же, как и в сентябре – за исключением Закарпатской области, вместо которой несколько неожиданно оказалась Полтавская.

В прошлом году самая высокая средняя стоимость гектара земли в Украине была зафиксирована в апреле – 70 165 гривень, что значительно дешевле текущих цен.

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