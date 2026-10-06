McDonald's обвинили в 'накручивании' цен: дело дошло до суда

Это не первый случай, когда в США компании обвиняют в незаконной координации цен с помощью алгоритмов.

Против McDonald’s подан иск в федеральный суд Чикаго, США. Компанию обвиняют в незаконной координации цен в ресторанах сети с помощью системы ценообразования на основе искусственного интеллекта.

Как пишет Reuters, истцы утверждают, что компания могла нарушить американское антимонопольное законодательство, договариваясь с независимыми франчайзи о ценах с помощью алгоритмов, обученных на непубличных данных.

Речь идет о системе, которая анализирует большие массивы информации о продажах и может рекомендовать ресторанам оптимальные цены. Система McDonald’s использует алгоритмы машинного обучения и постоянно анализирует данные о миллионах ежедневных транзакций почти в 14 тысячах ресторанов сети.

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Именно использование такой системы стало основанием для претензий истцов. Они утверждают, что независимые франчайзи должны самостоятельно устанавливать цены, а использование общего алгоритма и данных может фактически приводить к координации цен между ресторанами.

"Независимые предприятия должны устанавливать цены независимо друг от друга", – говорится в иске.

В McDonald’s назвали обвинения "спекулятивными и не основанными на достаточной информации".

"Искусственный интеллект не устанавливает цену на Биг Мак или любое другое блюдо из меню", – говорится в заявлении компании.

В McDonald’s также подчеркнули, что именно франчайзи принимают решения о ценах, а использование инструментов, которые рекомендуют цены и анализируют данные, является распространенной практикой в различных отраслях.

Это не первый случай, когда в США компании обвиняют в незаконной координации цен с помощью алгоритмов или искусственного интеллекта. В последние годы были поданы коллективные иски в отношении цен на гостиничные номера, аренду жилья и другие товары и услуги.

Адвокат истца Ларк Тернер заявил, что McDonald’s "использует свои огромные массивы данных и систему франчайзинга, чтобы вытягивать из потребителей каждую копейку вплоть до последней картошки фри".

Как указано в иске, житель штата Иллинойс (истец) намерен представлять интересы группы, в которую могут входить миллионы клиентов McDonald’s.

McDonald’s – последние новости

McDonald’s делает ставку на жареную курицу, поскольку опасения по поводу здоровья и рост цен на говядину меняют пищевые привычки. Компания заявила, что намерена увеличить свою долю на мировом рынке курицы ещё на 1,5 процентных пункта к 2030 году.

Генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчинский заявил, что взрослые потребители всё чаще выбирают наборы "Happy Meal", поскольку приём препаратов ГПП-1 заставляет их более внимательно относиться к размеру порций. По мере роста популярности этих препаратов McDonald’s ожидает снижения общего потребления калорий.

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