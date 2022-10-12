28 грузовиков "Урал" и не менее 8-и танков было переброшено из Беларуси в Ростовскую область.

Беларусь направляет расконсервированную военную технику своих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн".

"Вчера, 11 октября, вторая группа из 19-и груженых платформ с расконсервированной военной техникой ВС РБ отправилась с ЖД-станции "Старые дороги" (Минская обл) на станцию "Миллерово" (Ростовская обл, РФ) и далее в направлении Луганска. Расчетная дата прибытия — 19 октября", – говорится в сообщении.

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"Беларускі Гаюн" отмечает, что именно в городе Старые дороги находится 288-я база резерва автомобильной техники.

"По всей видимости, были сняты с хранения не менее 28 грузовиков "Урал", которые перевозились на эшелоне замеченном вчера под Минском. Напомним, что на эшелоне также присутствовало не менее 8-и танков Т-72А", – сообщает проект.

Участие Беларуси в войне против Украины

С начала полномасштабной агрессии против Украины РФ активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам. Именно оттуда шли войска оккупантов для штурма Киева. В настоящее время оборонно-промышленный комплекс Беларуси привлечен к ремонту российской техники, поврежденной в ходе боевых действий в Украине. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

При этом от прямого участия в войне Беларусь пока воздерживается. Однако 6 октября в Беларуси заявили, что готовы вместе с Россией "защищать" "Союзное государство". В тот же день российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси. А 10 октября стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились развернуть совместное группировки войск. При этом Лукашенко, среди прочего, в очередной раз заявил, что Украина якобы готовила удар по Беларуси.

Комментируя заявление Лукашенко о развертывании совместного с Россией региональной группировки войск, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Лукашенко "продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета".

С 11 октября начата проверка Вооруженных Сил Беларуси. Стало известно, что РБ перебрасывает технику к границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Он указал, что мир возможен не тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.