Президент Украины отметил, что на украинско-беларуской границе работает лишь один пункт пропуска.

Более 25 тысяч украинцев подписали петицию о введении визового режима с Беларусью. Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас украинская граница почти полностью закрыта.

Об этом сообщает на сайте Офиса президента.

Зеленский рассказал, что на границе Украины и Беларуси работает лишь один пропускной пункт на Волыни, но в ограниченном режиме. При этом он указал, что ограничения действуют еще с 26 февраля. Через этот пункт могут въехать только граждане Украины, а иностранцы, в том числе и граждане Беларуси – нет. Предложение ввести визовый режим с Беларусью направил в Кабинет министров.

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"В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - подытожил президент.

Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия активно использует территорию Беларуси ударов по украинским городам, а также для наступления на Киев. В настоящее время оборонно-промышленный комплекс Беларуси привлечен к ремонту российской техники, поврежденной в ходе боевых действий в Украине. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси сохрантся до конца года.

От прямого участия в войне Беларусь пока воздерживается, но 6 октября в Беларуси заявили, что готовы вместе с Россией "защищать" "Союзное государство". В тот же день российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси, а 10 октября стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились развернуть совместное группировки войск. При этом Лукашенко, среди прочего, в очередной раз заявил, что Украина якобы готовила удар по Беларуси.

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Лукашенко "продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета".

С 11 октября начата проверка Вооруженных Сил Беларуси. Стало известно, что РБ перебрасывает технику к границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Он указал, что мир возможен не тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

12 октября стало известно, что Беларусь направила расконсервированную военную технику России для усиления окупантов на востоке Украины.

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