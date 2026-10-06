Бывший глава внешней разведки Германии мог годами передавать данные России или Китаю

80-летнего Августа Ханнинга задержали по подозрению в шпионаже.

В Германии разгорается крупный шпионский скандал. Экс-главу Федеральной разведывательной службы (BND), которая отвечает за внешнюю разведку, задержали по подозрению в шпионаже. 80-летнего Августа Ханнинга могут обвинить в попытке госизмены и разглашении государственных секретов, сообщила Федеральная прокуратура страны.

Ханнинг возглавлял ведомство семь лет - с 1998 по 2005 год, а затем занимал пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел ФРГ.

В Баварии также задержали 64-летнего Манфреда Д., который ранее руководил офисом Ханнинга и продолжал работать в BND до весны 2026 года. В прокуратуре уточнили, что с весны 2010-го он за деньги передавал бывшему начальнику строго секретные документы службы. По данным немецких СМИ, среди них были материалы о ядерной программе Ирана и российской армии, а также информация от иностранных партнерских спецслужб. Всего Ханнинг получил около 2 тыс. документов.

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На какую именно страну они могли работать, официально пока не сообщается. Среди возможных версий называют Россию или Китай. The Guardian отмечает, что после ухода со службы Ханнинг консультировал в сфере безопасности и поддерживал контакты в обеих странах, в том числе с государственными структурами.

Журналисты пишут, что у него мог быть финансовый мотив. По данным The Guardian, в последние годы Ханнинг испытывал серьезные денежные проблемы, а часть его пенсии была арестована из-за последствий банкротства балтийского банка, в наблюдательный совет которого он входил.

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Напомним, что в прошлом году в шпионаже в пользу России подозревали депутата от партии "Альтернатива для Германии" Ринго Мюльманна. Он интересовался информацией о поставках оружия для Украины и возможностей противодействия дронам.

А до того в Байройте арестовали предполагаемых российских агентов, которые готовили серию терактов. Подозреваемые пытались собрать информацию об американских военных базах на территории Германии, а также готовили атаки на военные транспортные маршруты в стране.

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