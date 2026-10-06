Россия продемонстрировала новый 'Панцирь-С1М', который уже уничтожали под Мариуполем

Вариант "Панцирь-С1М" на шасси "МЗКТ" решил для россиян две проблемы.

В ходе учений "Центр-2026" Россия продемонстрировала новейшую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" на белорусском колесном шасси, один из которых уже был потерян под Мариуполем. Как отмечает украинский военный портал Defense Express, это можно считать первой официальной демонстрацией данного образца вооружения оккупантов.

Впервые о существовании варианта "Панциря" на шасси "Минского завода колесных тягачей" ("МЗКТ") стало известно в конце февраля, когда операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили возле "Азовстали" в Мариуполе один из таких комплексов в нестандартной комплектации.

Впоследствии, в апреле, появилась информация о расследовании белорусской оппозиции, в котором утверждалось, что Россия в 2024 году заказала у Беларуси поставку 18 шасси МЗКТ-7930-312 для использования в составе ЗРГК "Панцирь-С1", которая могла состояться в том же году.

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Работа велась и раньше

В то же время, отмечают аналитики, россияне ещё в 2000-х годах работали над вариантом "Панциря" на шасси "МЗКТ", демонстрация которого состоялась в рамках выставки "МАКС-2009".

"Если принять во внимание тот факт, что за этот год "Панцирь" на белорусском шасси МЗКТ "появлялся" лишь дважды, то, судя по всему, количество изготовленных машин составляет всего 18 единиц", – отмечают на портале и добавляют, что сами россияне хотят использовать их в ограниченном объеме.

Решение проблем россиян

Отмечается, что стандартное шасси от "КАМАЗа" под "Панцирь" продемонстрировало плохую устойчивость и проходимость. А белорусский "МЗКТ" на рубеже 2024 года оказался в сложном положении из-за отсутствия новых заказов.

Так, вариант "Панцирь-С1М" на шасси "МЗКТ" "решил россиянам сразу две проблемы": комплекс получил лучшую колесную базу, а "белорусские сателлиты получили важный для себя заказ".

Вооружение российских захватчиков

Как сообщал УНИАН, ранее Институт изучения войны отметил, что Россия создает все более опасные модификации дронов, чтобы нанести максимальный ущерб, прежде чем украинская противовоздушная оборона научится эффективно противодействовать этой угрозе.

По словам Николая Волохова, командира подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса, РФ наносит удары по мостам специальными боеприпасами, но у них есть одна слабость. По его словам, враг пытается применять против мостов в Украине специальные кумулятивно-режущие боеприпасы, способные повреждать металлические конструкции. В то же время их эффективное использование требует очень высокой точности, и с этим у россиян возникают проблемы.

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