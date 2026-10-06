Доллар отошел от рекорда: Нацбанк установил официальный курс валют на 7 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 7 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,95 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,91/44,96 грн/долл., а к евро – 50,61/50,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 6 октября вырос на 11 копеек и составил 45,36 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,74 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 6 копеек и составил 50,97 гривни за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,17 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 45,20 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 50,85 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,60 гривни, а евро – по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

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