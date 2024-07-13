Деоккупация пока еще захваченного россиянами украинского полуострова "будет тяжелой", предупредил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и пока еще подконтрольный россиянам Крым будут освобождать разными путями, в частности, военным.

Деоккупация Крыма "будет тяжелой", и нельзя говорить, что она будет только политической или дипломатической, поделился мнением бывший политзаключенный, диссидент, журналист, первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял во время интервью "Крым.Реалии".

"...Крым будут освобождать разными путями. И, в том числе военным путем. И надо быть готовыми. И надо понимать, что будут жертвы. И поэтому надо для себя выяснить, как действовать, когда начнется эта военная операция", - сказал собеседник.

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Экс-политзаключенный также обратился к жителям полуострова. "...будьте внимательны, поймите, что жизнь там ненормальная. И что надо готовиться к тому, что будет. Готовьте чемоданы, запасы, какие-то необходимые вещи, которые помогут вам в случае военной операции. Состоится она или нет - будьте к ней готовы. Скорее всего, она состоится...", - добавил Джелял.

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Россияне оккупировали Крым в конце февраля 2014 года. После этого Украина пыталась деоккупировать полуостров политико-дипломатическим путем. После того, как РФ 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю, Киев решил освобождать все свои территории от оккупантов военным путем.

Партизанское движение "Атеш" сообщало, что среди врагов ходят слухи о создании украинской стороной "ударного кулака" для осуществления прорыва в сторону Крыма. Американский Институт изучения войны (ISW) спрогнозировал, что в конце текущего года и в течение всего 2025-го наши воины могут осуществить серию комплексных контрнаступательных операций.

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