Сейчас в нашей стране идет позиционная война, отметили западные эксперты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и наша сторона может пойти не на отдельные крупномасштабные контрнаступальные мероприятия, а контрнаступление может представлять собой серию комплексных операций в течение конца 2024 года и в течение всего 2025-го.

Таким прогнозом поделились аналитики американского Института изучения войны (ISW). "Выход из текущей позиционной войны на Украине является сложной задачей как для российских, так и для украинских сил, а менее масштабные украинские контрнаступательные операции предоставляют возможности для достижения оперативно значимых целей без проблем, связанных с проведением более масштабных контрнаступательных операций", - отметили эксперты.

Аналитики полагают, что более мелкие контрнаступательные операции, вероятно, позволят украинским воинам начать ослаблять способность РФ использовать инициативу на поле боя раньше и быстрее уменьшить часть давления на наших бойцов.

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"…западные и американские официальные лица оценивают, что украинские силы продолжат обороняться в течение следующих шести месяцев и не смогут провести крупномасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года", - добавили в Институте.

Важные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит внимания

В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что у нашей страны есть резерв - 14 неукомплектованных бригад, у них нет нужного оружия. По его словам, передачу необходимого вооружения одобрили партнеры нашей страны, однако помощь поступает медленно.

По сведениям партизанского движения "Атеш", среди российских захватчиков ходят слухи, что украинцы создают "ударный кулак", чтобы осенью совершить прорыв в сторону пока еще подконтрольного РФ Крыма и перерезать созданный противником сухопутный коридор на Херсонском направлении.

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