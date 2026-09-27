В оккупированные Олешки удалось доставить почти 4 тонны продуктов: подробности операции

В населенном пункте остаются около 2 тыс. украинцев, ставших заложниками РФ.

В Херсонскую область, в оккупированный россиянами город Олешки, в ходе уникальной операции удалось доставить около 4 тыс. кг продовольствия населению, страдающему от голода из-за захватчиков. Об этом рассказал начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, в Олешках россияне держат в заложниках около двух тысяч наших людей, среди которых почти полсотни детей.

"Они вынуждены выживать без еды, электричества и воды. А самое страшное – россияне фактически лишили их возможности покинуть этот ад. Вместо громких заявлений мы выбрали путь конкретных действий. Начиная с марта, совместно с подразделением 11-й бригады НГУ и бойцами 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" мы систематически доставляем продовольствие через Днепр с помощью дронов", – подчеркивает чиновник.

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Недавно, подчеркнул он, удалось провести одну из самых масштабных таких операций.

В частности, удалось доставить около 4 тыс. килограммов продуктов сразу в сто определённых точек города. Операция была проведена в взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой "Гром", 34-й бригадой морской пехоты "Борисфен", подразделением "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-м полком Национальной гвардии и 79-м пограничным отрядом.

Чиновник напомнил, что Россия, как оккупант, обязана обеспечивать людей на захваченной территории продовольствием, медикаментами и надлежащими условиями для охраны здоровья и гигиены. Если собственных ресурсов недостаточно, оккупационные власти должны соглашаться на гуманитарные операции международных организаций и других государств. Однако происходит обратное – российские военные сбивают беспилотники с провизией, цинично отбирают или перепродают еду, предназначенную для детей и пожилых людей. За получение гуманитарных посылок оккупанты задерживают олешковцев, кидают "на подвал", жестоко избивают, прибегают к сексуальному насилию.

Как отмечает Прокудин, захватчики пытаются сорвать и эту помощь.

"Сознательная блокировка помощи и создание голода среди гражданского населения являются военными преступлениями без срока давности. Каждый, причастный к этим действиям, понесет неминуемую ответственность", – подчеркнул глава ОГА.

Он отметил, что ситуация, которую россияне создали в Олешках, напоминает Голодомор 1932–1933 годов.

Прокудин поблагодарил военных за рискованную работу и партнеров – за предоставленное продовольствие.

Подробнее о ситуации в Олешках

Напомним, жители оккупированного города Олешки, расположенного всего в 9 км от Херсона, оказались в ловушке – без продовольствия, полноценной медицинской помощи и базовых условий для жизни. После начала российской оккупации и подрыва Каховской ГЭС там нет электроэнергии, газа и питьевой воды. Дороги и подъезды к городу заминированы, передвигаться по ним опасно из-за постоянных атак беспилотников и обстрелов. Из-за этого эвакуация и доставка гуманитарных грузов практически заблокированы.

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