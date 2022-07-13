Данилов подчеркнул, что даже тот, к кому перебежал предатель, пренебрежительно относится к такой дряни.

Все коллаборанты и гауляйтеры будут расплачиваться за свои действия.

Об этом написал в Twitter глава СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что предатели либо будут привлечены к уголовной ответственности, либо станут мишенями для партизанского движения на оккупированных территориях.

"Они не себя предали, они предали страну. Сегодня у нас есть четкое законодательство, в соответствии с которым они получат по заслугам. Более того, то партизанское движение, которое сейчас у нас набирает обороты, оно может быть опасным для тех людей, которые являются предателями", - отметил глава СНБО.

Данилов подчеркнул, что даже тот, к кому перебежал предатель, пренебрежительно относится к такой дряни.

"Предателей никто никогда не любил, они никогда не были в почете. И поверьте, для россиян они тоже являются предателями. К ним такое же пренебрежительное отношение. Поэтому и наши военные и партизаны будут стараться, чтобы этих предателей было как можно меньше", - заявил господин Алексей.

Недавно в Херсоне украинские партизаны "передали привет" оккупантам и их гауляйтерам.

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