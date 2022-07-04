Ранее была предпринята попытка ликвидации Ковалева, однако ему удалось выжить.

В оккупированном Херсоне местные патриоты намекнули нардепу, предавшему Украину, Алексею Ковалеву, что избежать расплаты не удастся.

Об этом свидетельствуют листовки, появившиеся на улицах города. Фото опубликовали местные Телеграм-каналы.

Ранее сообщалось о подрыве автомобиля Ковалева, информацию подтверждал глава украинской разведки. Позже стало известно, что нардепу удалось выжить, он появился перед камерами пропагандистских СМИ и заявил, что "намерен приступить к своим обязанностям".

"Леша, это была репетиция! Жди встречи", - говорится на листовках, адресованных Ковалеву.

Как известно, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину нардеп перешел на сторону российских оккупантов и остался в захваченном Херсоне.

Осенью 2021 года депутат попадал в скандальное ДТП, а также купил "4 канал" и задекларировал его как подарок от родителей

В мае 2022 года предателя исключили из партии "Слуга народа".

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