Оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов.

Российские оккупанты не прекращают попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Лисичанском направлении враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии районы Лисичанска и Волчеяровки. Противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Вел наступление в направлении населенного пункта Спирне, успеха не имел, отошел. На Бахмутском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцево. Нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, как отметили в Генштабе, враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Времовка, Зеленое Поле, Полтавка, Горькое, Староукраинка, Зализничне, Орехов, Каменское. Звеном вертолетов Ка-52 нанес удары вблизи Авдеевки.

На Південнобузькому направлении враг продолжал обстрел с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Большая Костромка, Трудолюбовка, Широкое, Кобзарцы, Любомировка, Благодатное, Кульбакино, Шевченково, Посад-Покровское и Степная Долина. Авиаудары врага зафиксированы вблизи Потемкиного, большого Артаково и Александровки.

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Российские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город-последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

Враг также пытается отрезать украинские силы от линии снабжения - трассы Бахмут-Лисичанск. Применяет артиллерию, авиацию и минометы.

Вместе с тем россияне бьют по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

ВСУ продолжают атаковать вражеские силы на захваченном русскими острове Змеиный. По обновленным данным, бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".

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