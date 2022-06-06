Несмотря на это, по его информации, украинские защитники постепенно вытесняют оккупантов из города.

В Северодонецке Луганской области на определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии.

Как сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, который проинспектировал работу подразделения ГУР МО в городе Северодонецк, на сегодня это самый "жаркий" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага.

"На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Северодонецке Луганской области ведутся боевые действия за установление полного контроля над городом.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что генералу Александру Дворникову, который командует русскими войсками в Украине, дали указание по захвату города Северодонецк. Он должен справиться с этой задачей до 10 июня или хотя бы установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск к указанному сроку.

В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Но у российских войск вряд ли будут силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецка.

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