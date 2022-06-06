По словам бойца, у оккупантов есть преимущество в ствольной артиллерии и количестве танков.

Ситуация в Северодонецке Луганской области крайне сложная. В городе идут упорные уличные бои буквально за каждый дом и улицу. Украинские защитники нуждаются в усилении своих позиций танками и артиллерией.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык.

"У врага есть определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей и активно использует это преимущество. Постоянно атакуют, обстреливают, уничтожают дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать", – отметил он.

По его словам, украинские защитники нуждаются в усилении, особенно в артиллерии. Российские войска не жалеют "пушечного мяса" для попыток наступления.

"Были попытки контратаковать - где-то удачно, где-то не очень. С их стороны тоже постоянно давят. Некоторые подразделения вынуждены были на квартал отойти, некоторые подразделения удержали позиции, в том числе и наше. Но это все в очень тяжелых условиях, очень страшно, но напоминает "Контрстрайк" (видеогру-шутер)… Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии. С их стороны какие-то непонятные штурмы, как мы называем, "мяса" пехоты. Постоянно мы их уничтожаем, они новые и новые резервы бросают уже. По нашим данным, подтянули еще резервы", – отметил боец.

Петр Кузык добавил, что украинские защитники буквально дерутся за каждый дом и за каждую улицу:

"Иногда в какой-то день мы можем продвинуться на квартал, в какой-то день нас могут отбросить на квартал. Так постоянно продолжается и будет продолжаться. Если наша сторона заинтересована его (Северодонецк) удержать, то, кроме того, как рассчитывать на устойчивость пехоты, нужно еще сюда достаточно сил и средств – танки, артиллерия".

Напомним, по данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в Северодонецке местами у россиян есть десятикратное преимущество в артиллерии.

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