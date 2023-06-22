Он рассказал, с какими сложностями сталкивается армия.

Украина уверена в успехе своего контрнаступления, хоть сейчас наступательные действия идут непросто.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC. "Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не все просто, потому что есть те или иные сложности. Во-первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию - почти двести тысяч квадратных километров нашей земли заминированы. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто", - сказал он.

Глава государства отметил, что шаги "хотелось бы делать больше", но тот, кто борется - поборет. "Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий. Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь", - подчеркнул он.

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Контрнаступление Украины: последние новости

По данным Министерства обороны, за две недели украинские воины освободили восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел работу в группировках, работающих в самых сложных районах. Он отметил, что украинская операция продолжается согласно плану.

В Пентагоне считают, что защитники Украины могут провести успешное контрнаступление.

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