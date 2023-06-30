По словам главнокомандующего ВСУ, ежедневно его бойцы продвигаются вперед.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный возмущен заявлениями некоторых лиц, которые живут с завышенными ожиданиями от контрнаступления украинской армии и просят быстрых результатов.

В интервью The Washington Post Залужный подчеркнул, что несмотря на все проблемы его воины ежедневно продвигаются вперед.

"Меня раздражает, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Мои войска продвигаются вперед каждый день, даже если это всего лишь 500 метров. Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью", - сказал Залужный.

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Главнокомандующий добавил, что ВСУ срочно нуждаются в западных истребителях F-16. Без этого типа оружия невозможно выполнить поставленные задачи, но защитники Украины все равно героически шагают вперед, освобождая свою землю от оккупантов.

"Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы зрителям шоу, наблюдателям, но это их проблема", − подытожил Залужный.

Контрнаступление ВСУ: что ждут на Западе

Ранее польский евродепутат предположил, что Украина обязана показать успехи на поле боя до октября, потому что иначе ее будут принуждать к миру западные партнеры.

Президент Чехии Петр Павел, генерал в отставке, который ранее был главным военным советником НАТО, высказал мнение, что у Украины есть только один шанс на успешное контрнаступление в этом году.

СМИ писали, что на Западе некоторые чиновники "подгоняют" Киев с проведением наступательных операций.

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