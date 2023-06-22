Определенные сигналы со стороны партнеров поступают, но Киев "не ведется".

Ни от одной страны-партнера Украина не получали сигналы о том, что в случае, если контрнаступление не оправдает ожиданий, помощь будет прекращена. Об этом в интервью "Суспільне" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На вопрос о том, есть ли со стороны партнеров давление по поводу того, что Украина должна сделать по максимуму во время продолжающегося контрнаступления, Кулеба ответил, что "не так радикально, но из некоторых стран такие сигналы поступают".

"Ни из одной страны нет сигнала о том, что, если, условно говоря, "к осени не добьетесь решающего успеха, все закончится, мы умываем руки". Но в каждой стране идет просчет: там выборы приближаются, где-то на складах закончились снаряды, которые можно передать Украине, а заводы не успевают произвести новые. Такая логика есть, но мы на нее, в хорошем смысле этого слова, не ведемся, потому что ответ на эти беспокойства прост: "А чего вы хотите достичь? Вы устали? Ну супер. Так а что, где-то мы освободим часть территории, где-то нет, и что, проблема от этого исчезнет?", – говорит Кулеба.

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Относительно того, возможно ли давление с целью принудить к диалогу с Россией, Кулеба отметил, что у партнеров есть понимание того, что процесс, аналогичный Минскому, невозможен.

"У нас есть позиция, что переговоры возможны после вывода Россией войск с территории Украины. Эта позиция, кстати, многих удивляет жесткостью. Но западные партнеры с пониманием к ней относятся, а незападные – с уважением: "Ничего себе, какие украинцы крутые, могут самому Путину и России озвучивать такие жесткие позиции!" Надо понимать простую вещь: для кого-то эта война – математика, то есть сколько я потрачу денег, снарядов со складов, или танков отправлю. А для нас эта война экзистенциальная. Либо они, либо мы. И чем дольше война продолжается, тем больше наши ближайшие партнеры понимают нас – это война не о том, чтобы где-то провести какую-то очередную линию, как сделали с Минскими соглашениями, и потом бесконечно сидеть и вести переговоры, пока война снова не вспыхнет. Это война, в которой побеждает Россия и Украина прекращает существование, или побеждает Украина и Россия погружается в решение своих внутренних проблем, отказываясь от агрессии. Мы убеждены, и у нас есть друзья, которые тоже в этом убеждены, что одержит победу Украина", – говорит министр.

Темпы контрнаступления - что сообщалось

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что сейчас прогресс контрнаступления "медленнее, чем хотелось бы". В то же время он подчеркивал, что Украина уверена в успехе.

По его словам, во время контрнаступления осенью тоже казалось, что это замедленный процесс, "но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед". Глава государства убежден, что "так же будет и здесь".

Комментируя давление на Украину относительно ускорения контрнаступления, Зеленский отметил: "Чего бы некоторые не хотели, в частности попытками давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя тем путем, который считаем лучшим".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что операция по освобождению украинской территории продолжается согласно плану. Также о том, что контрнаступление ВСУ идет по плану, говорил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

В то же время западные СМИ сообщают о якобы не оправданных ожиданиях относительно украинской операции. В частности, CNN со ссылкой на западных чиновников писал, что новая операция ВСУ "не оправдывает ожиданий ни на одном фронте".

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