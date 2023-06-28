По словам министра обороны Германии, еще неизвестно, что произойдет, если Украина не добьется желаемого успеха в наступлении.

Высока вероятность, что этот год станет решающим в войне в Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как пишет ZDF, чиновник сегодня отправился в США, где в центре внимания переговоров будет агрессивная война России против Украины.

"Очень вероятно, что это будет решающий год, сейчас решающие месяцы", - сказал Писториус в интервью изданию.

Видео дня

Он напомнил, что несколько недель назад Германия выделила большой пакет поддержки Украине на сумму 2,7 миллиарда евро.

"Сейчас мы являемся вторым после США активным сторонником Украины", - отметил Писториус.

По словам министра обороны Германии, еще неизвестно, что произойдет, если Украина не добьется желаемого успеха в наступлении.

"Я рассчитываю на крупное наступление, на контрнаступление, а все остальное станет на свои места", - сказал Писториус.

Контрнаступление Украины - новости

Как сообщал УНИАН, западные СМИ писали о якобы не оправданных ожиданиях относительно украинской операции по освобождению захвапченных Россией территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы", но подчеркнул уверенность в его успехе. Глава государства привел пример контрнаступления прошлой осенью, когда события тоже развивались медленно до определенного момента и отметил, что "так же будет и здесь".

А вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивали, что контрнаступление ВСУ идет в соответстии с планом.

Вас также могут заинтересовать новости: