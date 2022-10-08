Сергей Гайдай рассказал об отсутствии подготовки новоприбывших оккупантов.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российской армии "больше нечем затыкать свои дыры на Луганщине".

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН.

"У нас были зэки, это ЧВК "Вагнера". Тренируют их на территории или российской, или если привозят, то где-то в районе самого Луганска. Привозят их несколько сотен. Вся эта свежемобилизированная орда – это все пушечное мясо. Это люди, которые вообще не понимают, куда они попали. У них нет никакой ни слаженности, ни боевой подготовки. Они не знают, какие подразделения справа, слева, что они делают", - сказал Гайдай.

Он также рассказал о фактическом отсутствии подготовки новоприбывших оккупантов.

"Невозможно научить обычного гражданского человека управлять танком за месяц, или за одну-две недели. Это нереально. Точно так же невозможно научить хорошо стрелять из артиллерии и минометов. Это нужно понимать математику, читать карту, понимать, по каким квадратам нужно стрелять, как настроить пушку. Нужно понимать, что ты не можешь стоять и стрелять, потому что сейчас есть контрартиллерийские комплексы, которые просто "накрывают" арту. То есть очень-очень много нюансов", - добавил глава ЛВА.

Освобождение Луганщины от оккупантов: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от российских войск.

Оккупанты, которые смогли сбежать из Лимана Донецкой области, сейчас строят укрепления в Кременной Луганской области.

Сергей Гайдай заявил, что Луганская область - это самая сложная область Украины в плане деоккупации: там максимальная концентрация военных противника.