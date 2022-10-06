Глава Луганской ОВА отметил, что Кременная – это очень удобный плацдарм.

Российские офицеры начали покидать Кременную в Луганской области. В населенном пункте остались лишь мобилизованные "ЛДНРовцы".

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в новом выпуске программы "Аргумент".

"Кременная – это очень удобный плацдарм. Оттуда можно идти в сторону Рубежного, на Старобельск. Если здесь закрепиться, то дальше можно развивать наступление в любом направлении. Но многое будет зависеть то того, что сделают россияне. В Кременной они минируют все – подъездные дороги, а также разбрасывают "лепестки", которые рассчитаны на отрыв конечностей", - рассказал Гайдай.

При этом он отметил, что оккупантов в Кременной по количеству много, но это только что мобилизованные так называемые "ЛНРовцы".

"У них офицеры бегут, так было и в Лимане. Они просто сбежали и оставили большую группировку, которая не знала, что делать", - подытожил глава Луганской ОВА.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что защитники Украины освободили на юге ряд населенных пунктов.

ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что деоккупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: