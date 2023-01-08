Глава Луганской ОВА подчеркнул, что российская армия несет масштабные потери среди личного состава.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что освобождение Кременной поможет полностью уничтожить российскую группировку на Бахмутском направлении.

"Россияне пытаются удержать Кременную всеми силами. После освобождения Кременной, ВСУ могут полностью разбить русские войска под Бахмутом. Кременная хоть и не так часто звучит в информационном поле, как Бахмут, однако для нас ее освобождение является мотивацией, а для россиян демотивацией", - рассказал Гайдай для "Эспрессо".

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что российская армия несет масштабные потери среди личного состава.

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"У русских вообще никаких побед нет на поле боя. Они радуются, когда могут продвинуться на несколько метров. У них очень огромные потери. Мобилизованные россияне боятся своих же. Боятся, что их будут расстреливать, если они не пойдут вперед, или будут убегать", - добавил он.

Ситуация в Луганской области - бои за Кременную

Ранее Гайдай говорил, что бойцы ВСУ продвинулись вперед в направлении Кременной более чем на два километра.

Добавим, что Россия перебросила в направление города Кременная Луганской области наиболее боеспособные подразделения и тяжелую технику.

Напомним, что в апреле прошлого года рашисты оккупировали Кременную. Деоккупация этого города откроет дорогу на Рубежное.