Взрыв произошел сегодня ночью, в гостинице на старом автовокзале, где расположились российские оккупанты.

В результате ночной "бавовны" во временно оккупированном Сватово Луганской области были ликвидированы около 200 солдат российской армии.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос об оперативной ситуации и о "бавовне" в Луганской области.

"Могу сказать, что достаточно метко где-то эта "бавовна" происходит. Потому что четко она происходит в каких-то гостиницах или общежитиях, или в других помещениях, где как раз компактно проживают представители российской армии. У них большие потери за последнее время. Только сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в помещении бывшей автостанции, потом там сделали отель. И где-то около 200 солдат российской армии там погибло", - сказал Гайдай.

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Он добавил, что оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области готовятся к обороне, глушат интернет и мобильную связь и усиливают проверку среди местных жителей.

"По большому счету сейчас мы видим, что они стягивают войска к линии фронта, готовятся к обороне. Готовятся тщательно, но составы так же взрываются и с боекомплектом у них могут быть так же определенные проблемы. Оккупанты очень-очень активно сейчас глушат полностью всю связь - как мобильную, так интернет, и тщательные проверки устраивают местному населению", - подчеркнул Гайдай.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 18 сентября, в результате взрыва в здании бывшего автовокзала в Сватово были ликвидированы и ранены российские военные, которые там проживали. Сергей Гайдай тогда не назвал количество потерь окупантов, но показал фото, на котором можно увидеть полностью разрушенные здания.

Сегодня в Луганской ОВА также сообщили, что в области российские оккупанты строят оборонительные сооружения, из-за значительных потерь во время отступления из Харьковской области продолжают задерживать мужчин на улицах. Из-за отсутствия интернета местное население почти не владеет текущей информацией на фронте, поэтому оккупанты не упускают возможности манипулировать общественным мнением.

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