В Сватово произошла "бавовна".

На территории автовокзала во временно оккупированном Сватово Луганской области, внутри которого проживали российские военные, есть раненые и убитые.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Бавовна" в Сватовом. Автовокзал, внутри которого проживали рашисты. Теперь 200, 300…", – написал он, не раскрывая деталей.

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Также Гайдай опубликовал фото, на котором можно увидеть полностью разрушенные здания.

Ранее стало известно, после поражения под Харьковом российские войска установили новую линию обороны - по реке Оскол и Сватово Луганской области. Это один из немногих путей снабжения группировки сил РФ из Белгородской области на востоке Украины, которые враг до сих пор контролирует. В то же время западные аналитики сомневаются в способности россиян удерживать свои позиции.

Оккупанты накапливают технику и войска в Сватовском районе и считают дезертирами тех, кто отступил из Харьковской области.

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